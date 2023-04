Spezia-Lazio, le probabili formazioni: Sarri a Formello ritrova Milinkovic e Pedro, ma gestisce Vecino

Altra seduta tattica archiviata per la Lazio. I biancocelesti hanno infatti portato a termine l'allenamento di antivigilia in ottica Spezia, match determinante per proseguire la corsa alla qualificazione in Champions League. Dopo i forfait di ieri, oggi sono arrivate buone notizie per Sarri. Si sono rivisti sia Milinkovic che Pedro, reduci dai permessi. L'unico assente era il giovane Bertini, mentre Vecino è stato gestito saltando la partitella tattica per un fastidio al ginocchio destro.

Le prove tattiche

A due giorni dalla sfida con lo Spezia non poteva che essere la tattica a farla da protagonista. Torello, attivazione atletica e rapidità. Poi largo alle prove dove già sono stati schierati Marusic a destra e Hysaj a sinistra. Entrambi dovrebbero spuntarla ancora nella retroguaria completata da Casale e Romagnoli con l'ex Provedel tra i pali. Anche a centrocampo si va verso una conferma di Cataldi visti gli acciacchi di Vecino. Le mezzali saranno Milinkovic e Luis Alberto, mentre davanti Felipe Anderson e Zaccagni sono in vantaggio su Pedro per affiancare Immobile.

Spezia-Lazio, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisnieski, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Zurkowski; Gyasi, Nzola, Maldini. All.: Semplici.

Indisponibili: Reca, Moutinho, Caldara, Sala, Kovalenko, Holm.

Diffidati: Amian, Holm.

Squalificati: Bastoni.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: -