Martedì 30 Maggio 2023, 06:26

Tutti a guardare Dybala ma la sorpresa arriva da Spinazzola. Sì, perché Leo nel silenzio generale ha recuperato. E ad oggi è il grande favorito a ricoprire la fascia sinistra. Provato nelle ultime due sedute top secret, vietate anche al personale del club, il nazionale azzurro si candida a partire dal primo minuto nella finale contro il Siviglia, domani a Budapest. A restare fuori, sarà Zalewski. Una rimonta clamorosa dell'ex atalantino che dopo aver riportato un fastidio al quadricipite sinistro nel match di Leverkusen è rimasto a guardare sia contro con la Salernitana che sabato a Firenze. Anche giovedì scorso, durante il media day a Trigoria, il laterale non si era visto, impegnato in un campo secondario con Karsdorp ad effettuare una seduta differenziata. A rendere poi il quadro più scuro di quello che poi si è rivelato nella realtà, ci ha pensato Mourinho che nella più classica delle pre-tattiche, ha lasciato trapelare il solito pessimismo cosmico che lo contraddistingue nell'ultimo periodo, quando gli vengono chieste informazioni sull'infermeria: «Spinazzola è in dubbio, ma se lunedì e martedì mi regala segnali positivi, spero di recuperarlo almeno per la panchina». E non solo. Perché ad oggi Leo è favorito per partire titolare alla Puskas Arena.

PELLEGRINI PRESENTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più dubbi in avanti. Perché se è vero che il nodo tra Llorente e Ibañez verrà sciolto in extremis, con Dybala - che a meno di grandi sorprese partirà dalla panchina - va scelto il partner di Abraham. Difficile l'opzione del doppio centravanti, le opzioni più gettonate sono quelle di El Shaarawy vicino a Abraham, oppure Pellegrini al fianco del centravanti inglese, con una mediana da combattimento. Non dovrebbe cambiare invece il modulo, il 3-5-2, anche se il 4-1-4-1 di Firenze è piaciuto molto. Tra l'altro Cristante riportato a centrocampo, sarebbe il pendolo perfetto per scivolare tra i due centrali, come fatto da Tahirovic al Franchi.