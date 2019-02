Simeone, il gesto della discordia: «Se qualcuno si è offeso chiedo scusa»

Quel gesto non è andato giù. Simeone si tocca gli attributi e fa arrabbiare i tifosi della Juventus. «La mia esultanza dopo il primo gol? L'avevo fatto in un Lazio-Bologna da giocatore, e oggi da tecnico per far vedere ai nostri che abbiamo gli attributi». Il gesto infatti era rivolto alla tribuna dei tifosi colchoneros, non quelli bianconeri. «Semplicemente ho mostrato ciò che sentivo in quel momento, e se qualcuno si è offeso chiedo scusa».



Simeone a Sky fa anche un commento sulla partita: «oggi abbiamo recuperato giocatori importanti per noi, come Koke e Diego Costa, e siamo riusciti a fare una partita intelligente anche se di fronte c'era una grandissima squadra. Dovevamo cercare di approfittare di ogni situazione, e abbiamo portato a casa un buon risultato. Ora però sappiamo delle difficoltà che incontreremo a Torino»





