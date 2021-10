Shomurodov, il gol più bello. Regala un sorriso ai bambini del Sant'Andrea

Venerdì 15 Ottobre 2021, 19:13

ROMA - Domenica potrebbe partire titolare nel big match contro la Juventus, provando così a segnare il suo primo gol in campionato. Oggi, però, Shomurodov ne ha già segnato uno più bello, intrattenendosi per circa un’ora nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Sant'Andrea. L'uzbeko è stato accolto dalla direzione operativa della struttura sanitaria, alla quale poi si sono aggiunti una rappresentanza di infermieri e alcuni piccoli pazienti, ai quali ha regalato gadget e giocattoli, oltre che a firmare palloni e autografi. Sorridente e disponibile, Eldor ha così posato per selfie con bambini e meno piccoli. Un'iniziativa, quella del club giallorosso denominata "Toys Day", portata avanti da anni da Roma Cares, sempre sensibile nel garantire la presenza dei calciatori all’interno delle strutture ospedaliere della Capitale.

