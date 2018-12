Serie B, squalifiche e arbitri per la giornata del 27

Sono 8 i giocatori fermati per 1 turno dal giudice sportivo di Serie B al termine della 18esima giornata di andata del campionato della Serie cadetta, si tratta di: Alberto Gerbo (Foggia), Alessio Sabbione (Carpi), Alessandro Diamanti (Livorno), Simone Romagnoli (Brescia), Andrea Settembrini (Cittadella), Nicholas Siega (Cittadella), Sandro Tonali (Brescia), Trevor Trevisan (Padova). Per quanto riguarda le società, ammenda di 5mila euro all'Ascoli «per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, mentre un assistente effettuava il controllo delle reti, lanciato del liquido».



Questi gli arbitri (più assistenti e quarto uomo) designati per gli incontri della 18/a giornata del campionato di serie B, in programma giovedì 27 dicembre alle ore 21.00. Brescia-Cremonese (mercoledì ore 15.00): Maggioni di Lecco (Bresmes-Tardino/Minelli). Carpi-Livorno (mercoledì ore 15): Piccinini di Forlì (Schirru-Pagliardini/Angelucci). Cosenza-Salernitana: Marinelli di Tivoli (Lanotte-Soricaro/Pashuku). Crotone-Spezia: Marini di Roma (Cipressa-Opromolla/Vigile). Padova-Benevento: Illuzzi di Molfetta (Rossi L.-Di Gioia/Ros) Palermo-Ascoli: Piscopo di Imperia (Borzomì-Macaddino/Dionisi). Perugia-Foggia: Abbattista di Molfetta (Formato-Grossi/Massimi). Pescara-Venezia (ore 19.00): Pezzuto di Lecce (Pagnotta-Cangiano/Marchetti). Verona-Cittadella: Sacchi di Macerata (Rossi C.-Scatragli/Volpi).

