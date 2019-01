Serie B, Lecce fermato dal Benevento, il Foggia vince a Carpi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente secondo posto, per il Lecce, ripreso dal Benevento, resta dietro al Brescia, in campo alle 18 a Perugia, e al Pescara. In coda, il Foggia si aggiudica la seconda gara delle ultime 12, uscendo dalla zona retrocessione. Resta dietro il Crotone, fermato dal Cittadella allo Scida.Lecce-Benevento 1-1 Occasioni iniziali per i salentini, insidiosi con La Mantia e Scavone, in avvio, para Montipò, che neanche avrebbe dovuto giocare. Prima dell’intervallo è Vigorito a negare il vantaggio al sannita Coda, pungente da fuori. Leggera supremazia della squadra del presidente Sticchi Damiani, vicina al gol alla ripresa con Petriccione. Di Chiara perde palla, Falco lancia Mancosu, a bersaglio in velocità al 18’. Per il Benevento una traversa scheggiata da destra e poi l’1-1, giunto su errore dell’ex Lucioni: Insigne serve Coda, perfetto nell’esecuzione. Espulso Liverani, nel recupero.Crotone-Cittadella 0-0 Simy è il più attivo fra i calabresi, crea tre situazioni pericolose, Camigliano è bravo a frapporsi con il corpo, evitando il rigore. Iori è il solito trascinatore del Citta, che contiene il gioco della squadra di Stroppa, comunque in progresso. Zanellato si fa vivo per i granata, Kargbo per i pitagorici, con salvataggio di Ghiringhelli. Piace la coppia di colore Simy-Kargbo, classe ’99, della Sierra Leone, incoraggiante il rientro di Benali.Carpi-Foggia 0-2 Sblocca l’azione personale al 9’ di Iemmello, palo, ribattuta e gol, con Sabbione fuori posizione. E’ il nuovo acquisto emiliano Marsura ad avvicinare il pari, Noppert si oppone di petto. Attacca la squadra di Castori, sempre con Marsura, meriterebbe il punto, non lo otterrà neanche su rigore. Perchè a 9’ dalla fine Mattia Vitale, al debutto, non angola abbastanza il sinistro, da dischetto, para Noppert, eccellente, il fallo era stato di Zambelli. Raddoppiano i dauni con il traversone da destra di Zambelli per Iemmello, controllo e destro preciso, doppietta. Resterà, non è più in discussione, e rende felici i 1500 tifosi arrivati da Foggia.Classifica: Palermo 37, Brescia e Pescara 32; Lecce 31, Verona e Benevento 30, Cittadella e Salernitana 27; Spezia e Perugia 26, Ascoli 24, Cremonese 22, Venezia 21, Cosenza 19; Carpi 17, Foggia 16 (-8); Livorno 15, Crotone 14, Padova 12.