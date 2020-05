Serie A, Tommasi: «Gli orari? Si tuteli la salute, in Spagna si gioca di sera...»

E' solo una questione di salute. Giocare sotto il caldo di 35 grasdi non si può. Lo hanno fatto capire i calciatori, lo ribadisce Tommasi, che di questi, è il rappresentante. «Orario pomeridiano delle partite? Non so quanto e come si cercherà un nostro parere. Il tema riguarda la tutela della salute, la Spagna parte dalle 19,15-19,30. Il tema degli orari mi auguro non diventi un problema e si facciano le cose in maniera logica visto che si devono giocare molte partite in un breve lasso di tempo. Mi auguro si vada verso la strada della serata piuttosto che anticipare al pomeriggio». ;Lo ha detto il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi a Domenica Sport su radio 1 Rai sugli orari della ripresa del campionato. «In caso contrario? Rifletteremo su quali sono le novità, non è un caso l'introduzione della regola del cooling break, non credo ci siano grossi ostacoli a trovare i tre slot per le tv», ha proseguito Tommasi.

