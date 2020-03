Lega Serie A, i club compati: «Portiamo al termine la stagione»

La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference per lo svolgimento dell'Assemblea. Nel corso della riunione sono stati affrontati tutti i temi all'ordine del giorno, passati però in secondo piano di fronte all'emergenza sanitaria legata alla gestione e alla diffusione del COVID-19 nel nostro Paese. A tal proposito la Lega Serie A ringrazia tutte le Società per l'impegno e per le innumerevoli iniziative a sostegno dei diversi ospedali sparsi sul territorio italiano.

Il contributo del mondo del calcio a supporto delle strutture ospedaliere, dei Medici, degli Infermieri e di tutto il Personale ospedaliero, ogni giorno in prima linea in questa sfida impegnativa, verrà raccontato dalla Lega Serie A sui propri social attraverso la campagna #WEAREONETEAM, patrocinata dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Protezione Civile.

I Club, infine, hanno ribadito all'unanimità la volontà di portare a termine il Campionato di Serie A Tim, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno. Questa la posizione della Lega Serie A in vista della riunione di domani convocata dall'Uefa. Nel corso dei prossimi giorni, inoltre, prenderanno il via i tavoli di lavoro, costituiti la scorsa settimana, che riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A.

