Serie A femminile al via: subito Roma-Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riparte. E con sicuramente gli occhi puntati addosso dopo un Mondiale vissuto da protagoniste. La Serie A femminile alza il sipario questo weekend, promettendo spettacolo e incroci interessanti sotto tanti punti di vista. Un movimento che vede aumentare l’interesse nei propri confronti settimana dopo settimana soprattutto dopo la kermesse in Francia che ci ha visti approdare ai quarti di finale contro quasi ogni pronostico. Una stagione chiave per tutte. E già domenica sarà Roma-Milan con diretta su Sky. Primo big match di una stagione che si preannuncia entusiasmante.TUTTE A CACCIA DELLA JUVELe bianconere di Rita Guarino partono con i favori del pronostico. E non può essere altrimenti dopo due annate da protagoniste. Ma occhio a Roma e Milan che si sono rinforzate e alla Fiorentina, vera contendente dello scudetto nella passata stagione. Le ragazze di Elisabetta Bavagnoli già sul finire dello scorso campionato avevano iniziato a dare delle buone prove di maturità dopo un avvio stentato. L’arrivo inoltre sotto il Cupolone della brasiliana Andressa Alves e soprattutto di Manuela Giugliano dimostra come le giallorosse hanno intenzione di alzare l’asticella. E sarà subito banco di prova visto che domenica al “Tre Fontane” (fischio d’inizio alle 12:30) affronteranno il Milan del neo tecnico Maurizio Ganz. Le rossonere hanno perso la Sabatino, passata al Sassuolo, ma puntano decisamente forte sull’altra centravanti della Nazionale Valentina Giacinti. L’avvicendamento in panchina, dopo l’addio di Carolina Morace, potrebbe dare quello slancio in più per rimanere costantemente al vertice della classifica come successo per la prima parte del campionato scorso. Infine le viola hanno sì cambiato molto durante il mercato estivo ma si sono decisamente rinforzate confermando in panchina Antonio Cincotta e riuscendo a trattenere la Guagni, che ha rifiutato il Real Madrid per cercare di fare la storia in Toscana. Saranno queste, le “fantastiche quattro”, a contendersi lo scudetto.LA NEW ENTRY E POSSIBILE OUTSIDERAnche nella Serie A femminile ci sarà il derby di Milano. La neopromossa Inter, dopo aver dominato il campionato cadetto guadagnando così l’accesso alla massima serie ha deciso di puntare in panchina su Attilio Sorbi, vice di Milena Bertolini nell’ultimo Mondiale. Dalle cugine rossonere è arrivata Lisa Alborghetti. Elemento di spessore che può dare quel pizzico di esperienza ad una squadra giovane ma che punta decisamente a fare bene sin da subito. Senza dimenticare che in attacco c’è Regina Baresi, capitano e figlia di Beppe, grande bandiera nerazzurra.ADDIO AD ATALANTA MOZZANICA E VALPOLICELLALe due società in questione non sono riuscite a perfezione l’iscrizione al campionato. E allora sono state ripescate Pink Bari e Orobica che quindi vanno a completare le 12 formazioni che tra due giorni inizieranno a darsi battaglia.Infine ecco l’elenco completo delle squadre ai nastri di partenza: Empoli, Fiorentina, Florentia, Inter, Juventus, Milan, Orobica, Pink Bari, Roma, Sassuolo, Tavagnacco, Verona.