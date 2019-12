Serie A donne, il Sassuolo batte la Florentia 3-0 e l'aggancia in classifica

Nell'anticipo tra Sassuolo e Florentia, sono le padrone di casa a conquistare i tre punti e ad agganciare proprio le toscane in classifica. 3-0 il finale per le ragazze di Piovani, trascinate dalla solita Daniela Sabatino, al quinto centro in campionato. Intramontabile la vena realizzativa dell'attaccante neroverde che sblocca una partita difficile per il Sassuolo contro una squadra che attraversava un buon momento di forma. Già nella prima frazione di gioco era stato il Sassuolo ad avere le migliori occasioni, ma la poca precisione sotto porta non aveva permesso alle emiliane di sbloccare il match. Nella ripresa però ci ha pensato come detto capitan Sabatino a rompere l'equilibrio. Hanno chiuso la pratica le reti di Pugnali e Pondini arrivate nello spazio di 2'. Quarta vittoria in campionato quindi per il Sassuolo, che in colpo solo supera Inter ed Empoli e vola al quinto posto. Si ferma a tre invece la striscia di risultati utili della Florentia, che dopo settimane di ammazzagrandi perde un'occasione importante per arrivare nelle zone nobili della graduatoria.

Ultimo aggiornamento: 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA