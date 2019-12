La Serie A femminile si apre con Inter-Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ Inter-Roma – come per le squadre di Conte e Fonseca che si sfideranno questa sera – il big match del nono turno del campionato di serie A femminile. Due squadre completamente diverse tra di loro che hanno anche due obiettivi diametralmente opposti. Le nerazzurre, alla prima esperienza nella massima serie, sono una squadra giovane, allenata da un tecnico navigato come Sorbi, che vuole stupire. Le giallorosse di Bavagnoli invece sono partite con l’idea di fare meglio del quarto posto della passata stagione. E non hanno nessuna intenzione di fermarsi dopo la vittoria interna conto il Tavagnacco che ha permesso di avvicinarsi al Milan e alla Fiorentina. Fare bottino pieno non sarà facile, vista anche la probabile assenza di Giugliano – premiata in settimana come miglior calciatrice della passata stagione – ma la Roma ha le carte in regola per portare a casa tre punti fondamentali. Soprattutto grazie ad una Andressa che ha iniziato a fare vedere quelle qualità per le quali è stata prelevata in estate dal Barcellona.Turno sulla carta semplice per la capolista Juventus, impegnata in trasferta contro il fanalino di coda Orobica ancora a secco di vittorie in questa stagione. Ma, per tale motivo, ci potrebbe essere qualche insidia per la formazione di Guarino. Che ha l’opportunità di centrare l’ottava vittoria in campionato e continuare il proprio magic moment.Trasferta a Bari per il Milan, chiamato al riscatto dopo la sconfitta subita in pieno recupero sul campo della Florentia. Una debacle che ha fatto avvicinare pericolosamente alle rossonere sia la Fiorentina – impegnata sul campo dell’Empoli in un'altra partita difficile da pronosticare – che la Roma stessa. Impegno non dei più semplici per le rossonere che però non possono permettersi altri passi falsi se non vogliono allontanarsi troppo dalla testa della classifica.La giornata, comunque, sarà aperta questo pomeriggio con la sfida tra Sassuolo e Florentia. Entrambe partite in sordina, stanno collezionando nelle ultime settimane dei risultati importanti che le hanno fatte svoltare. Una stagione che potrebbe decisamente prendere il decollo per chi riuscirà a portare a casa i tre punti.Tavagnacco-Verona infine è una partita tra squadre assettate di punti per via di una classifica deficitaria che potrebbe terribilmente complicarsi in caso di non vittoria.