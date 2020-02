Inter, Marotta: «Sono preoccupato. Il calendario è compresso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo in una situazione di emergenza per il Paese, è normale che al primo posto ci sia la salute. Da dirigente sportivo dobbiamo pensare a pianificare il campionato al meglio: sono preoccupato per il futuro, perché se viene prorogato il blocco fino all'8 marzo mi chiedo come si gestiranno le gare della prossima giornata. Anche quelle sono a rischio». Così l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta dopo la decisione della Lega di serie A di rinviare le cinque partite del week end previste a porte chiuse (tra cui Juve-Inter). «Il calendario è compresso di impegni - ha detto Marotta a Sky -, bisogna adottare un criterio univoco e armonioso».«Ci siamo trovati davanti a questa decisione repentina della Lega che può essere comprensibili per la tutela di cittadini e tifosi - ha spiegato Marotta - La salute viene prima di tutto e l'emergenza riguarda il Paese. Ma certo sono preoccupato per come riusciremo a gestire alcune partite anche della prossima giornata che vedono coinvolte squadre impegnate in Europa come nel caso di Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo o Bologna-Juventus. Come Inter abbiamo chiesto un Consiglio straordinario e anche un'assemblea perché i temi da discutere sono tanti e delicati e devono salvaguardare l'equilibrio e la competitività del nostro campionato. A questo punto il criterio adottato questa settimana va adottato anche la prossima. Dobbiamo portare avanti il campionato e farlo nel migliore dei modi. Lega ha deciso così, ne prendiamone: la decisione all'ultimo momento si poteva anche evitare ma non voglio fare polemiche. Bisogna rivedere un po' tutto il sistema a cominciare dalla Serie A a venti squadre. Io sono favorevole a 18. C'è una compressione di impegni che tocca tanti club importanti e di conseguenza bisogna pianificare nel migliore dei modi. Questa situazione straordinaria e imprevedibile ci deve far riflettere e ci deve far pensare il calendario della prossima stagione per lasciare spazi liberi infrasettimanali nel girone di ritorno, cosa che non c'è in questo campionato».