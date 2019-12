© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassuolo e Cagliari si sfidano per la 15esima giornata di campionato. I neroverdi, con 14 punti e protagonisti fin qui di un campionato mediocre, vengono dal pur buon pareggio dello Juventus stadium, 2-2 il finale; vola invece il Cagliari di Rolando Maran, quarto in classifica con 28 punti dopo l'entusiasmante rimonta di lunedì scorso in casa con la Sampdoria, e che cerca la vittoria al Mapei stadium per non smettere di sognare, dopo tanti anni, un intero campionato di vertice in Serie A.(4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi(4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. MaranE' un vero e proprio match salvezza anticipato quello che va in scena questo pomeriggio a Ferrara, dove per la 15esima giornata di A SPAL e Brescia scendono in campo per determinare quale delle due compagini può avviarsi a vivere un Natale che porti la speranza di giocarsi la salvezza nella seconda parte di campionato. Qualora i lombardi perdessero anche il match di oggi, infatti, la loro situazione si complicherebbe non poco, mentre in caso di vittoria la SPAL accorcerebbe sulla zona salvezza.(3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Cionek, Missiroli, Murgia, Valoti, Jankovic; Kurtic, Petagna. All. Semplici(4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Sabelli; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa. All. CoriniSi affrontano oggi due delle squadre che più di altre hanno manifestato un rendimento discontinuo in questa prima parte di campionato, Torino e Fiorentina. I granata vengono dalla positiva vittoria di Marassi sul Genoa, hanno 17 punti e cercano il successo per avvicinarsi alla parte alta della classifica; decisamente più complicato lo stato di forma della Fiorentina, che sabato scorso s'è fatta superare dal Lecce in casa e ora con 16 punti viaggia nella parte medio bassa della graduatoria.(4-4-1-1): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Verdi, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Zaza. All Mazzarri(4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Chiesa, Vlahovic. All. Montella