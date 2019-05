Sarri, il Milan e la Roma sfidano la Juve. Voci e smentite su Guardiola in bianconero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Sarri resta in vantaggio su tutti i pretendenti per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. L’attuale allenatore del Chelsea è il favorito di Fabio Paratici e piace tantissimo anche a Roma e Milan. Sarri è in attesa di incontrare Roman Abramovich, che vuole Frank Lampard (ora al Derby County) sulla panchina dei Blues. Resta in corsa anche Simone Inzaghi che più di tutti incarna lo stile Juventus. Senza dimenticare alcune suggestioni: da José Mourinho a Mauricio Pochettino. Inoltre, ci sono molti tifosi che sognano il ritorno di Antonio Conte, altri che sono spaventati dall’idea di ritrovarsi Carlo Ancelotti (nome circolato in queste ore a Torino, ma lui ha ribadito di voler restare al Napoli) e alcuni sono dubbiosi su Sinisa Mihajlovic. Sembra, invece, tramontata l’idea di Pep Guardiola. In Inghilterra sono sicuri: il Manchester City lo sta per ricoprire d’oro con un rinnovo da 115 milioni di euro. Mai dire mai, però.All’Inter è ormai arrivata a capolinea l’avventura di Luciano Spalletti. I tifosi nerazzurri sono in rivolta sui social: «Vattene», «Dimettiti», sono soltanto alcune delle frasi scagliate contro il tecnico di Certaldo, che continua ad allenare con l’incubo di dire addio al club di corso Vittorio Emanuele fallendo il quarto posto e la qualificazione in Champions. Salvo sorprese o ripensamenti di Conte, all’Inter è tutto pronto per abbracciare l’ex ct della Nazionale (e della Juventus), che potrebbe essere presentato agli inizi di giugno dopo la firma su un contratto triennale a 9 milioni di euro a stagione. Vento di burrasca anche a Milanello. Rino Gattuso deve incassare la punzecchiatura di Silvio Berlusconi («Rino ha detto che è bravo? Fatemi una domanda di riserva», le sue parole nell’intervista rilasciata a Telelombardia), ma guarda fiducioso al quarto posto, ora distante un punto. Al Milan si interrogano se tenerlo o meno. Le alternative appaiono lontane: Gian Piero Gasperini si dirige verso Roma; Sarri, come detto, verso la Juve; Roberto De Zerbi è corteggiato dalla Lazio; Mark van Bommel piace al Bayern Monaco (che segue anche Allegri, conteso pure dal Psg), ma è il primo nella lista di Ivan Gazidis. Tra pochi giorni Marco Giampaolo vedrà Massimo Ferrero: il divorzio con la Samp è vicino. L’attuale allenatore blucerchiato potrebbe finire all’Atalanta e il suo posto a Genova essere preso da Stefano Pioli. Se resta in serie A, la Fiorentina potrebbe affidare la panchina a Eusebio Di Francesco, già contattato dal Siviglia.