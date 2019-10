Ranieri: «Conosco bene la Roma, faremo la nostra partita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sampdoria-Roma è in forse, a causa dell’allerta meteo. Sarà color arancione a partire da mezzanotte e per tutta la domenica, si attende un aggiornamento chiarificatore nel tardo pomeriggio: se l’allerta virerà sul rosso allora la partita sarà automaticamente rinviata a data da destinarsi per via del match di Europa League di giovedì della Roma contro il Borussia Mönchengladbach.L’esordio di Ranieri, contro la squadra del suo cuore già allenata due volte nel corso della sua carriera, è, quindi, in dubbio. «Mi adatterò naturalmente alla scelta della Prefettura, certo sarebbe meglio poter scendere in campo», scalpita il nuovo tecnico della Sampdoria.Il clima, nonostante il tanto terreno da recuperare dai fondi della classifica, è positivo. Ranieri vede entusiasmo e concentrazione. «Ho seguito allenamenti intensi e propositivi. I ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà, sono tutti pronti per giocare. Dovrò fare delle scelte ma stiano tranquilli perché non saranno definitive. Mi serviranno tutti».Il tecnico si aspetta molto anche dal pubblico. «Dovrà soffiare dietro di noi e avere pazienza. I nostri giocatori potranno anche sbagliare ma non dovranno abbattersi».Ranieri si aspetta una Roma «positiva, brava nel possesso palla e nelle verticalizzazioni. La conosco bene, spero di aver trasmesso queste peculiarità alla mia squadra. Noi faremo la nostra partita. Il modulo? Non lo dico, i miei ragazzi sanno adattarsi dopo aver fatto il 4-3-3 e il 3-5-2». Quagliarella? «Magari non sarà capocannoniere quest’anno ma i suoi gol, importanti, li farà».