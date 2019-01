Sampdoria, Kownacki in Germania: al suo posto c'è Sau. Il Milan tra Carrasco e Saint-Maximin

Cambia l'attacco della Sampdoria. E' in arrivo Marco Sau dal Cagliari in prestito. La punta sarda sostituirà Kownacki, che ha visto esaudito il suo desiderio di andare al Fortuna Duesseldorf. Anche il Milan pensa al reparto offensivo: dopo il no del Watford per Deulofeu, i rossoneri si sono tuffati su Saint-Maximin del Nizza. Ottenuta la disponibilità della duttile ala, Leonardo ha proposto un prestito oneroso con riscatto a 20 milioni, per provare a chiudere a stretto giro l'affare.

Ultimo aggiornamento: 17:25





