Va in scena a Marassi una partita delicatissima per le sorti delle due squadre oggi in campo, Sampdoria e Roma, protagoniste di un periodo non certo brillante della loro storia recente. I blucerchiati, in particolare, vivono in questo momento un vero dramma sportivo: ultimi in classifica con 1 vittoria e 6 sconfitte, solo 4 gol segnati e 16 subiti. Non certo negativo ma non del tutto soddisfacente il campionato della Roma, ferma a 12 punti ma inciampata fin qui in qualche pareggio di troppo.

SEGUI LA DIRETTA

E' stato un gol dell'ex capitano Daniele De Rossi a regalare la vittoria alla Roma nell'ultimo incontro disputato contro i blucerchiati a Marassi dai capitolini; nei 61 precedenti totali, 29 successi dei padroni di casa, 22 pareggi e 10 affermazioni dei romanisti.

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA