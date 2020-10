Ryan Friedkin conquista i tifosi della Roma: esulta con il "pugnetto" e indossa un bracciale giallorosso

È bastato un gesto spontaneo e naturale di Ryan Friedkin per far innamorare parte dei tifosi della Roma. Il figlio del presidente Dan, ieri era allo stadio ad assistere alla partita tra Roma e Benevento finita 5-2 per i giallorossi. Al gol segnato su rigore di Veretout, il giovane vicepresidente è stato inquadrato e sorpreso a esultare con il “pugnetto” e con indosso sul polso destro un braccialetto giallo e rosso. Un dettaglio che non è passato inosservato al pubblico dei social network che subito ha condiviso il fermo immagine facendo diventare la foto virale. «Un gesto da romanisti», «È quello che avremmo fatto tutti noi», «Finalmente un presidente che assiste alle partite della Roma», sono solo alcuni dei commenti a corredo della foto. Un gesto normale, ma che per i tifosi della Roma è diventato straordinario a causa della prolungata assenza dell’ex presidente Pallotta assente dalla Capitale negli ultimi due anni della sua gestione.

