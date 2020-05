Rummenigge e la Bundesliga: «Il nostro ritorno in campo sarà visto da miliardi di persone»

«La Bundesliga è il primo campionato importante al mondo a riprendere, se siamo gli unici in tv suppongo che ci guarderanno miliardi di persone». Si è espresso così sulla ripartenza del massimo campionato tedesco prevista per questo weekend dopo lo stop per l'emergenza coronavirus il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, intervistato da 'Sport Bild'. «Non sarà solo una pubblicità per il nostro calcio, per la Bundesliga, ma per l'intero Paese e soprattutto per la politica tedesca che ha reso possibile tutto ciò con il suo approccio positivo -prosegue l'ex nazionale tedesco-. Quando ero un ragazzo 'made in Germany' era un marchio e questo si è un pò perso negli ultimi anni. Come ha detto Markus Soder (leader della Csu e governatore della Baviera), un fine settimana con il calcio è più sopportabile di uno senza».

