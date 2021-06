Rudiger, morso a Pogba? Ecco cosa è successo durante Francia-Germania

Antonio Rudiger ha morso Paul Pogba proprio come fece Suarez con Chiellini? Le immagini durante Francia-Germania sembrano confermare: durante il primo tempo della partita del gruppo F a Monaco di Baviera, si è visto il difensore del Chelsea (ed ex Roma) duellare più di una volta con Paul Pogba. In uno di questi corpo a corpo, il difensore tedesco si avvicina all'ex Juve (i due sono avversari anche in Premier League), appoggia la testa sulla schiena del centrocampista e poi apre la bocca, come a dargli un morso. Immediata la reazione di protesta di Pogba, che però forse non ha capito immediatamente cosa è successo. L'arbitro non ha visto la scena e ovviamente non ha sanzionato il difensore.

