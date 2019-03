Ronaldo, il messaggio della fidanzata: «Questo risultato non te lo toglie nessuno»

«Questo 3-0 non te lo ruba nessuno. Te lo meriti, non per i 3 gol di questa notte. Te lo meriti per la tua dedizione, per quello che raggiungi nel club dove vai. Sei un trascinatore per i tuoi compagni, per il tuo allenatore e per tutti coloro che ti ammirano e ti appoggiano ogni giorno. Il karma esiste. Dio lo sa, Dio te lo ha dato, perché il mondo del calcio è tuo. Ti amiamo. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina». Questa la dedica di Georgina, la fidanzata di Cristiano Ronaldo dopo la tripletta di Cr7 e il passaggio ai quarti di finale di Champions della Juventus. La modella, compagna del portoghese, dopo la felicità sconfinata in campo e le lacrime in un misto di gioia e commozione sugli spalti, ha postato su Instagram insieme al messaggio al suo amato anche una foto di Ronaldo da bambino.





