Ambra, il messaggio d'amore ad Allegri dopo la vittoria della Juventus

Wow, che rimonta. La Juventus trionfa in Champions League, l'Atletico Madrid è stato travolto da poco allo Stadium e Ambra Angiolini gioisce per il suo Allegri. AmMax che roba, verrebbe da dire, ma la romana Ambra è ormai diventata bianconera di adozione e la dedica per il suo compagno è finalmente pubblica. Eh sì, perché i due hanno sempre tenuto protetto il loro amore, la loro relazione. Ma solo una cosa può far cedere anche il più spesso dei muri, la gioia per un gol. Tre in questo caso. Una rimonta che è stata una salita, la stessa che Allegri percorre nella foto su Instgram postata da "ambraofficial": «Coraggio viene dal latino cor, «cuore». Al pari di molte altre parole che finiscono per ..aggio, indica: un agire che abbia un preciso scopo, l’ampiezza di qualcosa».

Juventus, la serata trionfale in Champions League

L'incipit del messaggio è didascalico, accademico. Ambra però poi si scioglie: «Cor-aggio, perciò, vuol dire fare cose che rivelino (a te innanzitutto) il tuo cuore, cioè la tua autenticità; e scoprire in tal modo quanto è grande quel che in te è autenticamente tuo». E giù gli applausi, anzi, i commenti del mezzo milione di follower. Un coro di "brava, belli, bis" anzi tris direbbe Cristiano Ronaldo. Quella foto di spalle, su una salita sterrata che immaginiamo toscana, è il dipinto del giorno di Allegri. E la firma è della sua Ambra.

