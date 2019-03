Ronaldo: «Io stratosferico? Mi hanno preso per questo». Bonucci: «Ci abbiamo messo i cogl...». Allegri: «I ragazzi hanno giocato una partita esemplare»

Ultimo aggiornamento: 23:35

«Doveva essere una notte speciale e lo è stata, non solo per i gol, ma per la squadra. Questa è mentalità da Champions, questo è il percorso da seguire. La Juve mi ha preso per aiutarla, è stata una serata magica. L'Atletico è una squadra molto complicata, ma anche noi siamo una squadra forte, vedremo adesso cosa accade». Così Cristiano Ronaldo, a Sky, dopo la tripletta-qualificazione ai quarti di Champions.Euforico anche Leonardo Bonucci: «È una grande serata per il popolo juventino. Noi abbiamo risposto sul campo, se ne sono dette tante in questi giorni, ma la Juve risponde sul campo: ci abbiamo messo i coglioni. Per tutta la partita. Abbiamo avuto 4 occasioni e l'abbiamo messa dentro 3 volte, come loro all'andata. Lo stadio è stato il 13/o uomo. Quello che è stato detto ci tocca a livello umano e a quel punto tiri fuoriqualcosa in più: l'obiettivo è vincere la Champions».Applausi a scena aperta per Allegri, grande stratega del match, che ovviamente riversa i complimenti sulla squadra: «I ragazzi hanno interpretato bene la partita, ci hanno messo velocità, tecnica e campo sfruttato per tutta la sua ampiezza. Ci avevo pensato anche all'andata e stasera lo abbiamo messo in pratica». I segreti della rimonta? «Era tanto che aspettavamo questa partita, il rischio era di diventare isterici invece i ragazzi sono rimasti freddi. Sono riusciti a giocare in avanti con pressione, velocità, freddezza e grande equilibrio. Loro hanno sbagliato il terzo gol all'andata. Sono segnali. Come l'anno scorso col Real quando Ramos fu ammonito e venne squalificato per il ritorno». Stavolta però non c'era un arbitro con "pattumiere al posto del cuore" e, anzi, il rigore sacrosanto ha spalancato le porte dei quarti alla Juventus di Max Allegri.