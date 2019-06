Roma, Totti replica alle polemiche: «Troppe parole, a breve il mio punto di vista»

Francesco Totti prova a mettere un punto alle indiscrezioni che in queste ore circolano sul suo conto. L’ex numero 10, infatti, sarebbe in procinto di lasciare il club dopo non essere stato coinvolto nella riunione a Madrid tra il futuro ds Gianluca Petrachi, l’ad Guido Fienga e il neo allenatore Paulo Fonseca. Nel meeting di Londra con il presidente Pallotta, invece, sarebbe stato proprio il dirigente a non voler partecipare: «In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede…», è il tweet di Francesco pubblicato sul suo account ufficiale. A Totti è stato proposto il ruolo di responsabile tecnico della società, ma al momento non ha ancora dato una risposta perché non reputa adeguato il suo coinvolgimento nelle scelte del club.

Ultimo aggiornamento: 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA