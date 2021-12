Roma, Scalera lascia il club e torna al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Si interrompe il rapporto con Scalera, il dirigente che si stava occupando del nuovo stadio. «L'AS Roma comunica che, dal 1 gennaio 2022, Stefano Scalera lascerà l'incarico di External Affairs Director per rientrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze». Questo si legge nel comunicato del club giallorosso sul proprio sito. Scalera era entrato nella società giallorossa un anno fa, e nei piani iniziali si sarebbe dovuto occupare tra l'altro della questione stadio. La nota poi aggiunge: «La società ringrazia il dirigente per il costante impegno profuso e per i significativi risultati raggiunti in meno di un anno di lavoro nel Club e gli augura le migliori fortune per il prosieguo del suo percorso professionale». «Ringrazio la AS Roma, la mia squadra del cuore, che continuerò a seguire con la passione del tifoso di sempre», ha dichiarato Scalera.