Roma, Olimpico da record. In 40mila contro Napoli e Milan

Martedì 19 Ottobre 2021, 19:52

Il ko contro la Juventus non arresta la corsa al biglietto per i prossimi due impegni casalinghi con Napoli e Milan. Per la sfida contro la capolista del campionato superata la soglia delle 40mila presenze (41). Per quella contro i rossoneri siamo invece ad un passo (39mila). Un entusiasmo che dopo il boom iniziale non si riscontra invece nella campagna abbonamenti che da qualche giorno va avanti con circa 200 tessere vendute al giorno. Quota 20mila è a un passo (19700) ma non è stata ancora raggiunta. Per la gara di giovedì in Norvegia contro il Bodo/Glimt la Roma non sarà sola: saranno circa 400 i tifosi che non faranno mancare il loro apporto ai giallorossi. Squadra che oggi ha ripreso gli allenamenti, divisa in gruppi per il consueto lavoro post-partita. A parte Zaniolo (che ha svolto il consueto ciclo di terapie per recuperare dalla leggera distorsione al ginocchio), Spinazzola e Smalling.