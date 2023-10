Roma-Monza, le probabili formazioni: Smalling torna ad allenarsi, ma domenica sarà in panchina

José Mourinho sorride perché rivede finalmente Chris Smalling in campo dopo un mese e mezzo. Oggi il difensore si allenerà in parte con la squadra, l’altra metà della seduta la trascorrerà in palestra a lavorare individualmente. Un passo in avanti in vista del rientro in pianta stabile che avverrà la prossima settimana. Presumibilmente tornerà in campo contro lo Slavia Praga (giovedì) o con l’Inter (domenica prossima). L’ultima partita giocata dall’inglese è stata contro il Milan il 1° settembre, poi il buio totale fino ad oggi quando finalmente è tornato sul terreno di gioco del Bernardini per una parte di seduta con la squadra. Ma cosa ha fermato Smalling per un mese e mezzo? Un problema tendineo tra il piatto tibiale e il quadricipite al ginocchio sinistro con inevitabili ripercussioni sulla cartilagine. Nell’arco di questi 90 giorni ha avuto fortissimi dolori all’arto che gli hanno impedito di accelerare il recupero. Restano ai box Renato Sanches (avrebbe dovuto recuperare per il Monza), Dybala e Pellegrini. In difesa, contro la squadra di Palladino, giocherà Llorente con Mancini e Ndicka. Cristante potrà tornare a centrocampo con Paredes e Aouar. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, in attacco le due torri Lukaku-Belotti.

Mourinho, l'Arabia lo chiama. Il numero uno del torneo saudita: «José è l’ideale, come Ronaldo»

Roma-Monza, le probabili formazioni

Stadio Olimpico ore 12.30

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 43 Kristensen, 5 N’Dicka; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 16 Paredes, 22 Aouar, 37 Spinazzola; 11 Belotti, 90 Lukaku

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 19 Celik, 52 Bove, 59 Zalewski, 60 Pagano, 61 Pisilli, 17 Azmoun, 92 El Shaarawy

All.: Mourinho

Monza (3-4-1-2): 16 Di Gregorio; 33 D’Ambrosio, 22 Marì, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 6 Gagliardini, 32 Pessina, 77 Kyriakopoulos; 28 Colpani; 47 Mota, 9 Colombo

A disp.: 23 Sorrentino, 66 Gori, 2 Donati, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 11 F. Carboni, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 24 Maric, 17 Gomez, 38 Bondo, 46 Cittadini, 80 S. Vignato

All.: Palladino

Arbitro: Ayroldi (Molfetta) Assistenti: Rossi-Ricci Quarto Uomo: Giua Var: Di Martino AVAR: Garigli