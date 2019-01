Roma, Monchi: «Chiediamo scusa ai tifosi, è la serata più dolorosa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni». Sono le parole del direttore sportivo della Roma Monchi al termine della sfida di Coppa Italia persa dai giallorossi 7-1 contro la Fiorentina. «Nessuno dei giocatori voleva far male in campo, alle volte gira tutto male -prosegue il dirigente ai microfoni di 'Roma Radiò-. Ero stato nello spogliatoio prima del fischio d'inizio, i ragazzi volevano vincere. Tranne il secondo tempo di Bergamo nelle ultime 6-7 partite la squadra stava recuperando». «Abbiamo provato tutto, oggi i giocatori hanno bisogno di supporto, dobbiamo stare vicino a giocatori e staff tecnico, per uscirne dobbiamo restare uniti, la punizione c'è stata in campo, non mi sembra il caso di andare oltre», conclude.