Roma, Luca Pellegrini: grandi mezzi per prendersi tutto, ma ci vuole calma

Empoli. Luca va frenato, ha i bollori. Come un’ansia da prestazione, come quella voglia matta di andare alla conquista del mondo, da solo anche. Calma, Luca Pellegrini. C’è tempo per tutto. Capiamo che hai nemmeno vent’anni e guadagni come uno che ne ha venticinque e gioca in una squadra media di serie A; capiamo pure che se uno ha Mino Raiola come procuratore tende a sentirsi un predestinato; capiamo tutto, anche che siamo davanti a un ragazzo in possesso di grandi qualità tecniche, fisiche e mentali e che vuole strafare, recuperando l’anno perso per un doppio (grave) infortunio. Però, calma, c’è tempo. Non tutto insieme, un po’ ala volta. Luca Pellegrini, da Frosinone a Empoli ha fatto tutto quello che deve fare e deve augurarsi un ragazzo della sua età: esordio in campionato, esordio in Champions e prima da titolare in campionato. Tre vittorie per la Roma, tanti consensi per il giovane Luca, che ha pure firmato un assist per Kolarov all’esordio in A. Che altro chiedere? Il posto di Aleksandar, oppure quello di titolare fisso in nazionale? Si, Luca ha i mezzi per prendersi tutto, ma calma adesso. Anche i predestinati devono saper aspettare. Soprattutto i predestinati.