Roma, con la Juventus in campo le seconde linee. Peres e Spinazzola tornano con il Siviglia

La Roma si prepara al match di Europa League contro il Siviglia con una partita dal sapore di amichevole estiva che si giocherà sabato sera (ore 20.45) con la Juventus . Fonseca schiererà in campo le seconde linee: da Fuzato a Juan Jesus passando per Villar, Fazio e Kalinc. In dubbio la presenza di Zaniolo che da quando è ripartito il campionato non ha mai cominciato come titolare. Resteranno in infermeria Pellegrini (domani visita di controllo dopo l’operazione al naso), Peres (contusione alla caviglia sinistra) e Spinazzola (contusione coscia sinistra). Nulla di preoccupante per gli ultimi due che dovrebbero tornare per il match con gli andalusi, in dubbio, invece, Pellegrini che potrebbe giocare con la mascherina protettiva. La Roma oggi si è allenata a Vinovo - il centro di proprietà Juve dedicato alla Primavera - ed ha ricevuto la visita di Miralem Pjanic che ha sfruttato l’occasione per salutare i suoi ex compagni di squadra prima di trasferirsi al Barcellona fino al 2024.