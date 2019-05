Francesco Totti torna a via Vetulonia per il primo ciak del suo film

Questa mattina Porta Metronia si è catapultata nel passato: Francesco Totti è tornato in via Vetulonia per girare le prime scene del ducu-film ispirato alla sua biografia “Un Capitano”. L’ex numero 10 è stato avvistato assieme al fratello Riccardo e co-scrittore del libro Paolo Condò e al regista Alex Infascelli all'istituto Manzoni, con lui anche un bambino biondo che interpreterà l’ex capitano. Le strade limitrofe sono state chiuse e sono decine le persone che si sono riversate nei pressi della scuola alla ricerca di un autografo o di un selfie con Totti. Il film è co-prodotto dalla Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Fremantle Documentaries, Capri Entertainment di Virginia Valsecchi e Vision Distribution che lo distribuirà al cinema e sarà un racconto in prima persona da Totti stesso.



Ultimo aggiornamento: 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA