Roma, entusiasmo alle stelle: verso il 18° sold-out contro il Bologna. Con il Salisburgo già 55mila biglietti staccati

L’entusiasmo dei tifosi della Roma non accenna a fermarsi. In vista della ripresa di campionato ed Europa League, lo stadio Olimpico è a un passo dal sold-out: oltre 45mila biglietti staccati per Roma-Bologna (4 gennaio) e più di 55mila per il playoff di ritorno contro il Salisburgo (23 febbraio). Si va verso il 18° sold out consecutivo, una marea giallorossa che non accenna a fermarsi nonostante i risultati poco soddisfacenti delle ultime tre gare prima della sosta. Segnale che la gente non ha intenzione di allontanarsi dalla Roma e da Mourinho, leader indiscusso della Curva Sud. Una fede per lo Special One dimostrata a suon di striscioni e cori dagli ultras che vedono nel portoghese l’unico in grado di inanellare vittorie. Il pack da tre gare per assistere alle sfide casalinghe con Fiorentina, Empoli e Verona - usufruendo di una tariffa dedicata - sono già esauriti, mentre sono ancora disponibili i mini pacchetti da 2 partite (le opzioni previste sono Juventus/Sassuolo, Udinese/Milan e Inter/Salernitana).