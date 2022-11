Roma, El Shaarawy e Belotti ospiti alla Rinascente assieme alla Fondazione Radioterapia Oncologica

Nel pomeriggio Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti sono stati ospiti presso La Rinascente in via del Tritone per supportare il Progetto Beauty Bar per la ricerca, assieme alla FRO (Fondazione Radioterapia Oncologica). La Fondazione nasce nel 1988 su richiesta dei pazienti e su iniziativa di alcuni Dottori e Professori del Reparto di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Firenze Careggi. Fin da subito la motivazione principale della Fondazione è stata quella di rispondere alle esigenze dei pazienti oncologici e del Reparto supportando le attività assistenziali nella loro cura e promuovendo la ricerca scientifica. Le collaborazioni in ambito CSR con realtà come Fondazione Radioterapia Oncologica sono sempre state per Rinascente una priorità e un modo per essere, ogni giorno concretamente, “per la città, con la città e nella città”, per portare all’attenzione del grande pubblico tematiche importanti. Rendere il percorso terapeutico dei pazienti il più confortevole ed accogliente possibile.