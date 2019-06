Roma, ecco Spinazzola: visite mediche e firma. Luca Pellegrini saluta e va alla Juventus

Gianluca Petrachi riesce a far quadrare i conti entro il 30 giugno e lo fa grazie allo Juventus che ha accettato lo scambio Luca Pellegrini-Leonardo Spinazzola. L’esterno questa mattina si è presentato alla clinica Villa Stuart per le visite mediche di routine, sorridente davanti ai cronisti con la sciarpa della Roma accompagnato dall’agente Davide Lippi. Nel pomeriggio si recherà nella sede amministrativa del club per firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi 5 anni e uno stipendio raddoppiato. Uno scambio utile soprattutto in virtù del fair play finanziario: Pellegrini è valutato dalla Roma 22 milioni e la plusvalenza entrerà in questo esercizio, mentre il costo di Spinazzola è di 29 milioni e la differenza sarà versata nelle casse bianconere dopo il 1 luglio e in tre anni. Esterno basso di qualità, sa giocare sia a destra che a sinistra, durante la stagione passata è stato vittima di un infortunio al ginocchio più grave del previsto. Si è sottoposto a un’operazione per mano del prof. Mariani che lo ha costretto alla tribuna fino allo scorso novembre, poi Allegri gli ha dato fiducia in Champions nel match di ritorno contro l’Atletico Madrid vinto dalla Juventus 3 a 0.

Ultimo aggiornamento: 10:31

