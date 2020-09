© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica sera contro la Juventus a indossare la fascia di capitano sarà, lo stesso calciatore che appena 10 giorni prima aveva le valigie in mano per trasferirsi a Torino. Così ha deciso lo spogliatoio (e Fonseca), accantonando per il momento l’idea di eleggere capitano Lorenzo Pellegrini per proseguire la tradizione di capitani romani e romanisti. I tifosi su radio e social network sono spaccati: c’è chi ha visto come un tradimento la decisione di Edin di andare a giocare nella squadra eterna rivale dei giallorossi e chi, invece, non scorda che è uno degli attaccanti più prolifici della storia della Roma e che, quindi, merita di essere capitano. «Solo che ha minimamente pensato di andare alla Juventus già è troppo che viene confermato, figuriamoci la fascia da capitano. Assolutamente no», «Se ne voleva andare, non si può far finta che non è successo niente ed è lui che non ha voluto giocare contro il Verona», sono solo alcuni dei commenti di tifosi suoi social che non lo vorrebbero con la fascia al braccio. In tanti, invece, non avrebbero problemi a vederlo rappresentare la Roma: «Professionista esemplare, si è sempre comportato più che correttamente. È il nostro capitano», «Merita di portare la fascia di capitano per la sua professionalità, a lui piace giocare nella Roma». Intanto domenica sera allo stadio Olimpico la Roma avrà la possibilità di mettere in circolo 1000 biglietti, il club ha deciso di non metterli in vendita ma destinarli a operatori sanitari, sponsor e per alcune iniziative sociali.