Roma, Di Francesco: «Bravi e fortunati, abbiamo cambiato atteggiamento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua Roma è alla quarta vittoria consecutiva fra campionato e Champions. Eusebio Di Francesco vede ormai lontane le nubi che si addensavano nel post Bologna: i punti fanno bene, anche se - come stasera a Empoli – arrivano soffrendo e dopo avere disputato una partita fra alti e bassi. «Rispetto a inizio stagione è cambiato l'atteggiamento, non è una questione tattica. Qualcosa di sbagliato ho visto anche nella ripresa, ma siamo stati bravi e fortunati a non subire. La squadra deve trovare compattezza, in ogni occasione», le parole dell'allenatore dei giallorossi. Sulla partita Di Francesco ammette che «sicuramente potevamo fare meglio, abbiamo disputato un buon primo tempo, con un'ottima gestione del pallone, ma concedendo qualche ripartenza, perché l'Empoli vive di queste cose». «Bisogna dare merito anche a loro - aggiunge -: si sono inseriti bene nel nostro palleggio sporco e nella cattiveria ad andare a prendere certi palloni hanno fatto meglio. Avrebbero meritato qualcosa di più».