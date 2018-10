Roma, Di Francesco: «De Rossi sarà un ottimo allenatore. Domani sono sarà convocato»

«De Rossi Già fa il mio collaboratore. Daniele è un punto di riferimento per tanti ragazzi e lo deve essere anche in mezzo al campo. Avendo avuto un percorso calcistico importate può fare l'allentaore in futuro. Poi vanno valutate anche altre sfaccettature, ma sicuramente potrà essere un ottimo tecnico. Lui e Kolarov sono in continuo miglioranmento, non saranno convocati contro la Spal e spero di metterli in campo con il Cska». Lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro la Spal. © RIPRODUZIONE RISERVATA