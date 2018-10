Roma, Zaniolo: «De Rossi mi riempe di consigli. Ad oggi il bilancio è positivo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal trasferimento aall’esordio in Champions League contro il Real Madrid: Nicolòsi sta godendo il suo sogno in giallorosso a soli 19 anni. È salito nelle gerarchie diche potrebbe utilizzarlo anche nel tour de force che attende i giallorossi alla ripresa del campionato: «È un onore enorme giocare nella Roma e una grandissima soddisfazione. Il bilancio è positivo, stanno succedendo cose belle e speriamo di continuare così. Il Real? Pensavo poco, non so bene spiegare la sensazione. È un’emozione grandissima, poi non ho pensato alla parte esterna e mi sono concentrato sul campo», ha detto il centrocampista a Sky Sport. Dopo ilè arrivato anche l’esordio in campionato contro il: «È stata una grande partita. Dal punto di vista personale è stata un’altra grande soddisfazione. Di Francesco mi dice di mettermi a disposizione e prima di quel match mi disse di fare ciò che sapevo fare e che tutto sarebbe andato bene. Il compagno che mi dà più consigli? De Rossi». Perè arrivata anche la chiamata di Mancini in nazionale, la prima nell’Italia dei grandi: «Quando è uscita la notizia ero incredulo e ho chiamato mio papà perché c’era tanto stupore. Spero mi richiami, mi sono giocato le mie carte».