Roma, Dan e Ryan Friedkin volano in Ghana alla ricerca di nuovi investimenti

Martedì 19 Ottobre 2021, 15:55

Dan e Ryan Friedkin volano in Ghana per cercare nuove opportunità di investimento. Il presidente della Roma e suo figlio sono stati immortalati in una foto pubblicata sull’account Twitter del Ghana Investment Promotion Center, una società di intermediazione che ha il ruolo di guidare gli investitori nel processo. Nelle slide presentate dal Ceo del gruppo Yofi Grant (a cui è stata regalata una maglietta della Roma con il suo nome e il numero 10) ci sono alcune immagini della rete ferroviaria ghanese, un asset da potenziare e in cui i Friedkin potrebbero trovare opportunità di investimento: «Il Centro guidato dal CEO Yofi Grant ha recentemente incontrato una delegazione del Friedkin Group guidata dal loro CEO, Dan Friedkin, nel paese per esplorare opportunità di investimento in Ghana e partnership per lo sviluppo», è il testo del tweet che accompagna le foto dell’incontro.

The Centre led by the CEO @RYofiGrant recently met with a delegation from @friedkingroup led by by their CEO, Mr Dan Friedkin, who are in the country to explore investment opportunities in Ghana and partnerships for development.@OfficialASRoma #GhanaOnTheGo #InvestInGhana pic.twitter.com/UbNzeACtjQ — Ghana Investment Promotion Centre (@gipcghana) October 19, 2021

Dan e Ryan Friedkin volano in Ghana alla ricerca di nuovi investimenti

Con i presidenti giallorossi anche Alessandro Barnaba, il banchiere romano uomo di Jp Morgan che ha curato il cessione del club dalle mani di Pallotta a quelle di Friedkin. Non sarebbe il primo investimento del gruppo del magnate texano in Africa, i Friedkin, infatti, sono anche proprietari in Tanzania del Mbiwa Lodge, il resort a cinque stelle che sorge nel Serengeti che, attraverso la sua fondazione, finanzia la lotta contro i bracconieri, scuole, cliniche e comunità del posto.