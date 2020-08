Roma, da domani torna ad allenarsi Pellegrini. Fonseca lo vuole titolare con il Siviglia

Ultimo aggiornamento: 14:33

Da domanitornerà ad allenarsi con la squadra dopo l’intervento al setto nasale necessario a seguito di uno scontro di gioco con Milenkovic durante il match contro la Fiorentina. Il centrocampista oggi si è recato alla clinica Villa Stuart per togliere lo splint che era stato applicato sopra la piramide nasale per proteggere le ossa. Do domani Lorenzo tornerà in campo con la mascherina protettiva, obbligatoria per questo tipo di infortuni e si allenerà per un posto da titolare contro il Siviglia. Nel match di ieri con la Juventus è apparso evidente che Zaniolo non ha i 90 minuti nelle gambe, per questo sarà necessaria la presenza di Pellegrini dal primo minuto in Europa League accanto a Mkhitaryan e a supporto di Dzeko. Negli undici non ci sarà, invece, Chris Smalling: la Roma non ha trovato l’accordo con lo United e l’inglese sarà costretto a tornare alla base all’inizio della prossima settimana.