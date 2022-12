Roma, è boom di spettatori per la ripresa: verso il 18° sold-out per la gara contro il Bologna

Il 4 gennaio torna la Roma all’Olimpico e i tifosi sono già in fila per riempire gli spalti. Nonostante le delusioni delle ultime gare prima della sosta dei Mondiali e le amichevoli non esaltanti, il pubblico risponderà presente alla ripresa del campionato: già venduti 60mila biglietti per il match contro il Bologna, un traguardo avvicina il club al 18° sold-out consecutivo. Non solo, raggiunti 52mila biglietti staccati anche in Coppa Italia per la partita contro il Genoa che si disputerà il 12 gennaio. E a proposito delle Coppe, sono in 50mila i tifosi che si sono assicurati un posto per Roma-Salisburgo playoff di Europa League che si giocherà il 23 febbraio. Infine, sono 50mila anche biglietti emessi per la partita contro la Fiorentina del 15 gennaio.