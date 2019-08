Roma-Bilbao, nei 20 convocati di Fonseca c'è Dzeko, out Schick per affaticamento muscolare

Diarami stamattina i convocati di Paulo Fonseca per l'amichevole in programma questa sera al Renato Curi di Perugia contro l'Athletic Bilbao. Nel'elenco dei venti calciatori non c'è Schick a causa di un affaticamento muscolare accusato nell'allenamento di ieri, ancora out anche Veretout.

Portieri

Pau Lopez

Daniel Fuzato

Antonio Mirante

Difensori

Juan Jesus

Aleksandar Kolarov

Davide Santon

Federico Fazio

Gianluca Mancini

Alessandro Florenzi

Leonardo Spinazzola

Centrocampisti

Bryan Cristante

Lorenzo Pellegrini

Diego Perotti

Nicolò Zaniolo

Amadou Diawara

Attaccanti

Edin Dzeko

Cengiz Under

Justin Kluivert

Mirko Antonucci

Gregoire Defrel

Ultimo aggiornamento: 11:35

