Roma, è arrivato Viña: farà 10 giorni di quarantena, poi si allenerà con Mourinho

Lunedì 26 Luglio 2021, 00:24 - Ultimo aggiornamento: 00:46

Matias Vina è arrivato a Roma e dovrà sottoporsi a 10 giorni di quarantena. Il terzino richiesto da Mourinho per sostituire l’infortunato Spinazzola (rottura del tendine d'Achille), è atterrato all’aeroporto di Fiumicino alle 23.46 con un volo partito da San Paolo e che fatto scalo a Parigi. Secondo le leggi italiane, l’esterno uruguaiano dovrà rispettare l’isolamento fiduciario per i prossimi 10 giorni, questa sera si sottoporrà a tampone e domani svolgerà le consuete visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà per i prossimi quattro anni al club di Friedkin. Vina arriva dal Palmeiras ed è stato pagato 10 milioni di euro più bonus (circa 3 milioni), dovrebbe aggregarsi alla squadra durante il ritiro nell’Algarve in Portogallo (partenza prevista oggi 26 luglio) dove saranno disputato le ultime quattro amichevoli stagionali prima di cominciare la stagione con la Conference League.