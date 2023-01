Roma, amuleto Foti: quando Mourinho non è in panchina i giallorossi vincono sempre

È accaduto anche ieri: Mourinho è lontano dalla panchina e la Roma vince. Chissà allora se c’è anche un po’ di scaramanzia nella decisione di non fare ricorso per la due giornate di squalifica incassate. La società, in accordo con il tecnico, non ha provato nemmeno a studiare le carte per tentare una riduzione della pena, ha deciso direttamente di non difendersi e accettare il referto del giudice sportivo: «Ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo».

La squalifica di Mourinho

Tutto è accaduto durante l’ultima gara di campionato contro il Torino in cui José è stato espulso per aver urlato più volte all’arbitro Rapuano il termine “pagliaccio”. Le scuse pronunciate dall’allenatore sia privatamente sia pubblicamente, non sono servite ad addolcire il referto. Mourinho dovrà stare fermo due turni e potrebbe decidere, come ha fatto in passato, anche di non tenere alcuna conferenza stampa fino a quando non tornerà in panchina. C’è. però, un lato positivo della vicenda, perché ogni volta che lo Special è stato allontanato dal campo per motivi disciplinari, i giallorossi hanno sempre vinto. Contro Spezia e Atalanta la scorsa stagione e con l’Inter e il Bologna in questa.

Amuleto Foti

In panchina c’è sempre stato Salvatore Foti (anche se lo scorso anno in distinta appariva Michele Salzarulo perché in possesso dell’abilitazione), vice di Mourinho da quando è stato allontanato Joao Sacramento a gennaio scorso per incomprensioni con alcuni componenti della squadra. Classe 1988 e coetaneo di Rui Patricio, Matic e Smalling, è riuscito a guidare la squadra con successo quando è stato chiamato in causa. Mourinho, probabilmente, in qualche modo è stato sempre in collegamento con la panchina per impartire le indicazioni necessarie a vincere le partite. Come a Milano quando si è goduto all’interno di un mini-van le reti di Dybala e Smalling. Oppure, il 27 febbraio di un anno fa a La Spezia quando Abraham al 99’ ha segnato un rigore guadagnato da Zaniolo con tanto di scarpata in faccia. E anche ieri, lasciando Abraham in panchina e dando fiducia a Tahirovic