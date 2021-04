Roma, l'Ajax torna a vincere. Mourinho battuto dallo United. West Ham, vittoria con vista Champions

In campionato, l'Ajax, non perde un colpo. E la squadra di ten Hag, che giovedì sera sarà impegnata all'Olimpico, torna a vincere dopo la sconfitta dell'Amsterdam Arena, rimanendo ben salda in testa. 0-1 sul campo del Waalwijk per la formazione olandese. Un risultato maturato grazie alla rete di Haller al 14' su assist di Tadic. È questa la buona notizia per la Roma: l'attaccante giovedì non ci potrà essere per l'ormai famoso errore durante la compilazione della lista Uefa. Un problema in meno per i giallorossi, chiamati a difendere un risultato vantaggioso in una delle notti più importanti della stagione.

PREMIER LEAGUE

Il Manchester United non molla. E approfitta della sconfitta di ieri del Manchester City per accorciare in classifica. Sono sempre un'enormità i punti di distacco dei Red Devils rispetto ai Citizens (11), ma l'importante vittoria di oggi è un segnale chiaro. Eh sì, perchè la formazione di Solskajer si prende in rimonta (1-3) contro il Tottenham di Mourinho tre punti che possono dare ancora sperenze, vista anche la partita in meno. Lo Special One (o ex, come è stato ribattezzato in Inghilterra), cade ancora una volta in casa, perdendo il diciottesimo punto da una situazione di vantaggio. È inutile la rete di Son al 40'. Lo United nella ripresa prima pareggia con Fred, poi passa con Cavani (annullato all'uruguaiano anche una rete nel primo tempo) e la manda in archivio con il gol di Greenwood (assist di Pogba) in pieno recupero. Per gli Spurs si allontana la zona Champions ma anche quella Europa League. E si profila l'ennesima annata senza vittorie per il tecnico portoghese. Profuma di Champions invece la vittoria del West Ham su un Leicester rimaneggiato. Gli uomini dello scozzese Moyes s'impongono per 3-2, superando Chelsea e Liverpool e piazzandosi momentaneamente al quarto posto. I padroni di casa passano grazie alla doppietta di Lingard e alla rete di Bowen. Sono inutili, nel finale, le due reti di Iheanacho per il Leicester. Vince anche il Newcastle sul campo del Burnley (1-2).

BUNDESLIGA

Non porterà alla salvezza. Ma lo Schalke 04 ritrova dopo 3 mesi la vittoria. Vince 1-0 la squadra allenata dal greco Grammozis, contro un Augusta libero di qualsiasi pensiero di classifica. Il gol è di Serdar al 4'. Importante invece, sempre per la permanenza, la vittoria del Mainz sul campo del Colonia (2-3). La rete decisiva è del lussemburghese, classe 2000, Barreiro, in pieno recupero.

