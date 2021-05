River Plate da record: decimata dal Covid, vince 2-1 con un centrocampista in porta

Storica impresa del River Plate: il club argentino ha battuto prima il Covid e poi l'Indipendiente di Santa Fè per 2-1. Messo infatti in ginocchio dal coronavirus - con 25 atleti out fra cui tutti i portieri - il club in una gara valida per la fase a gironi della Coppa Libertadores, è stato costretto a mandare in campo una formazione di 11 calciatori. Fin qui nessun problema, non fosse per il fatto che la squadra di Buenos Aires era completamente senza riserve, e con un centrocampista schierato tra i pali. Alla fine il match si è concluso per 2-1 a favore del River, con i colombiani del Santa Fe, increduli di fronte alla furia sportiva dei loro rivali che hanno giocato e vinto la partita della vita.

Doppietta nel finale e River ko: Gabigol “regala” la Coppa Libertadores al Flamengo

River es familia 😍 pic.twitter.com/kzfanF6f8y — River Plate (@RiverPlate) May 20, 2021

Focolaio River Plate

Da molti giorni purtroppo il River Plate è al centro di un vasto contagio da coronavirus, con praticamente tutti i titolari e gran parte della rosa fuori combattimento, compresi i 4 portieri in organico. Per poter giocare la partita, la squadra ha dovuto schierare i 9 giocatori risparmiati dal virus e ben 2 esordienti, mentre non ha avuto nessuno da mandare in panchina.

In assenza dei portieri, il club argentino ha scelto come portiere improvvisato il 35enne centrocampista Enzo Perez, nazionale argentino e fresco reduce da un infortunio muscolare, che con le sue parate alla fine è risultato il migliore in campo, salvando il risultato. In rete per i padroni di casa sono andati Angileri e Alvarez, mentre per i colombiani ha accorciato Osorio. Con questa storica vittoria, per il River Plate gli ottavi di finale di Copa Libertadores si fanno più vicini.





