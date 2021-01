Ok della Fifa: un cambio in più in caso di scontri con possibile commozione cerebrale

Un cambio in più a disposizione in caso di scontri di gioco che possano provocare traumi o commozioni cerebrali. È la novità ufficializzata dalla Fifa, che verrà introdotta dal prossimo Mondiale per club in programma in Qatar dall'1 all'11 febbraio. Sarà la prima volta che questo esperimento viene attuato, e la decisione è stata presa per «mandare un forte messaggio - è scritto in una nota della Fifa - che, nel caso anche di un minimo dubbio, il giocatore va sostituito. E per prevenire la possibilità che ulteriori scontri nel corso del match possano provocare ulteriori traumi mettendo seriamente a rischio l'integrità fisica di un giocatore».

Al Mondiale per club 2020, rinviato a febbraio 2021 per via del Covid, parteciperanno i tedeschi del Bayern Monaco per l'Europa, gli egiziani dell'Al Ahly per l'Africa, i messicani del Tigres per la zona Concacaf, i sudcoreani dell'Ulsan per l'Asia, i neozelandesi dell'Auckland City per l'Oceania, l'Al Duhail in rappresentanza del Qatar paese ospitante e i vincitori della Coppa Libertadores che è ancora in corso (River Plate-Palmeiras 0-3 e Boca Juniors-Santos 0-0 i risultati delle semifinali di andata).

