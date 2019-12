Borussia flop, passa il Basaksehir. Porto e Rangers avanti, l'Eintracht ringrazia l'Arsenal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sarebbe servita a nulla una vittoria alla Lazio. Ilha infatti battuto il(2-0) approdando così ai sedicesimi di Europa League. Già nel primo tempo la squadra allenata da Petrescu ha avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Ma è nella ripresa che la partita si è subito sbloccata con l’incornata di Burca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A chiuderla definitivamente ci ha pensato Djokovic al 70’ con un missile sotto la traversa che non ha lasciato scampo a Gordon.Nel raggruppamento della Roma sono i turchi dela passare il turno andando a vincere 1-2, in rimonta, e contro ogni pronostico, sul campo del. Eppure sembrava tutto semplice per i tedeschi che erano anche riusciti a passare in vantaggio poco dopo la mezz’ora del primo tempo grazie alla rete di Thuram. Ma il gol di Kahveci, a pochi istanti dalla conclusione della prima parte di gara, ha dato nuove speranze alla squadra di Buruk. Che è riuscita a tenere testa agli attacchi dei padroni di casa e a colpire al 90’ con Crivelli che pesca il jolly. Vittoria e qualificazione come primi nel girone.Nelle altre partite della serata ha perso il(0-1) sul campo dell’. Ha pareggiato invece l’(2-2) acontro lo Standard. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Bastien e Amallah, prima della rimonta arrivata nel finale grazie ai gol di Lacazette e Saka su assist di Martinelli. Grazie a questo pareggio si qualifica anche il, sconfitto in casa (2-3) dal. Nel gruppo G, quello che doveva decidere tutto questa sera, ad andare avanti sono, 3-2 in casa contro il- rete decisiva di Soares - e idi Steven Gerrard che pareggiano (1-1) contro losoffrendo nel finale anche per via dell’espulsione di Jack. Vince anche lo(4-0) sull’con la doppietta di Greenwood. Goleada per i(4-0) sul: mattatore della serata il portoghese Jota che, entrato in campo al 56’, in tredici minuti mette a segno una clamorosa tripletta.Siviglia, Apoel, Malmö, Copenaghen, Basilea, Getafe, Sporting, Lask Linz, Celtic, Cluj, Arsenal, Francoforte, Porto, Rangers, Espanyol, Ludogorets, Gent, Wolfsburg, Basaksehir, Roma, Braga, Wolwes, Manchester United, Az Alkmaar. Che si aggiungono a quelle “retrocesse” dai gironi di Champions: Bruges, Olympiacos, Shakhtar, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Inter, Benfica, Ajax.Sorteggio in programma lunedì alle 13.