Real, City e Bayern vincono il girone. United, Ajax e Lione agli ottavi da secondi

Volano agli ottavi di Champions League da prime nel girone, Real, City, Bayern Monaco e Juventus. Nell’ultima giornata della fase a gruppi esulta anche il Lione, che passa da seconda in classifica come Ajax, Manchester United e Roma.Gruppo EUn punto a testa e posizioni in classifica invariate. Il Bayern Monaco pareggia 3-3 in casa dell’Ajax. Lewandowski (doppietta) e Coman segnano per i teschi. Tadic per due volte e Tagliafico finiscono sul tabellino dei marcatori per gli olandesi. Il Bayern si qualifica come capolista del girone, seguito dall’Ajax secondo e dal Benfica terzo.Vittoria nel finale. Il Benfica batte 1-0 l’Aek Atene a Lisbona grazie alla punizione di Grimaldo. Un successo che vale il terzo posto nel girone, davanti ai greci fanalino di coda.Gruppo FFesteggia il primo posto con una vittoria, il City di Guardiola. Gli inglesi vincono in casa 2-1 contro l’Hoffenheim. Dopo il rigore di Kramaric per i tedeschi, si scatenano gli inglesi con la doppietta di Sanè.Un pareggio sotto la neve per la qualificazione agli ottavi. Il Lione fa 1-1 in rimonta in casa dello Shakhtar Donetsk. Fekir nel secondo tempo risponde a Moraes, autore del vantaggio ucraino al minuto 22. Il Lione passa da seconda in classifica, dietro al Manchester City, capolista. Europa League per lo Shakhtar.Gruppo GImpresa inutile per i russi. Il Cska domina in casa del Real Madrid per 3-0. Al Santiago Bernabeu segnano Chalov, Schennikov e Sigurdsson. Il risultato storico, che interrompe la serie positiva degli spagnoli sempre in gol nelle ultime 44 partite casalinghe europee segnando, serve a poco. Real e Roma sono già qualificate alla prossima fase della competizione, mentre il Plzen conclude in terza posizione. Magra consolazione per i russi: il 3-0 coincide con la sconfitta interna più pesante di sempre per i Galacticos.Gruppo HOccasione persa al Mestalla per agguantare il primo posto. Il Manchester United perde con il Valencia per 2-1 e deve accontentarsi della seconda posizione in classifica. Il gol di Soler e l’autorete di Jones condanno gli inglesi, che non sfruttano la sconfitta della Juventus in casa dello Young Boys. A nulla serve il gol di Rashford. Il Valencia resta al terzo posto.