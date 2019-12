Ranking Uefa, Spagna al comando: tre squadre nelle prime quattro. La Juventus è quinta

La Spagna è ai vertici del ranking Uefa per quanto riguarda i club, riuscendo a piazzare tre squadre ai primi quattro posti. Nella Top 10 figura una sola squadra italiana: la Juventus. La graduatoria vede al comando il Real Madrid, con 134 mila punti, seguito dal Barcellona con 123 mila. Al terzo posto c'è il Bayern Monaco (121 mila), a pari punti l'Atletico Madrid. La Juve, con 13.302 punti, precede il Manchester City (17.292); settimo posto per il PSG (11.216), ottavo per il Liverpool campione d'Europa in carica (17.292). L'Arsenal è nono 17.292), a pari punti con il Manchester United. Napoli e Roma, rispettivamente 15/o e 16/a, hanno gli stessi punti: 13.302. La Lazio è 34/a (13.302), l'Inter occupa il 54/o posto e l'Atalanta il 56/o. I coefficienti derivano dai risultati dei club nelle cinque precedenti stagioni di Champions ed Europa League. Le classifiche determinano il seeding di ogni club nei relativi sorteggi delle competizioni Uefa. I coefficienti dei club di ciascuna stagione si basano anche sui risultati dell'attuale stagione di Champions ed Europa League. Le classifiche, combinate con quelle delle quattro stagioni precedenti, determinano il seeding per ogni club in tutti i sorteggi delle competizioni Uefa. Per calcolare i coefficienti dei club si tiene conto della somma dei punti totalizzati nei cinque anni precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA